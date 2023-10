Desde las 17:30 horas de este lunes, los líderes de la Primera B (Cobreloa y Santiago Wanderers) y sus máximos perseguidores (Temuco, Antofagasta, Iquique y San Luis) saltan a la cancha en simultáneo y comienzan a definir al campeón y los puestos de playoffs, en el marco de la penúltima jornada del certamen nacional.

Con apenas cuatro puntos de diferencia entre el primer lugar y el sexto, el cierre de la jornada n°29 de la B promete un sinfín de emociones, intensidad y buen fútbol, ya que, además, en más de un partido estos elencos se enfrentan entre sí.

El líder Cobreloa recibe a un inspirado San Luis de Quillota en Calama con una misión clara; tener el sartén por el mango para pelear por el título en la última fecha y, de paso, borrar al cuadro canario de la lucha por el campeonato.

En tanto, el otro puntero, Santiago Wanderers, enfrenta a su máximo perseguidor, Deportes Temuco, en Valparaíso. El cuadro sureño tiene 47 puntos, uno menos que el ‘Decano’, y confía aún en levantar la copa o al menos, convertirse en finalista de la liguilla por el ascenso.

Deportes Iquique, en el quinto puesto con 46 puntos, no quiere perder pisada ni opciones en su visita ante Deportes Santa Cruz, que con las derrotas de Deportes Puerto Montt y Deportes Recoleta, confirmó su permanencia en la segunda categoría del fútbol chileno.

Por último, el norte del país vibrará con el electrizante choque entre San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta en el Estadio Carlos Dittborn. Un encuentro en el que los ‘pumas’ buscarán los tres puntos y llegar a 49 unidades, peleando también por sus chances.

¿Dónde ver estos cuatro partidos en simultáneo?

Cobreloa vs. San Luis: TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.

Santiago Wanderers vs. Deportes Temuco: sólo Estadio TNT.

San Marcos vs. Deportes Antofagasta: TNT Sports 3 y Estadio TNT.

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Iquique: sólo Estadio TNT.