El Campeonato Nacional 2023 entra en su recta final. Este fin de semana se disputará la 26ª fecha de un certamen donde Cobresal, Huachipato y Colo Colo están con el cartel de ‘prohibido fallar’ en el camino al título.

El equipo de El Salvador, puntero del torneo con 49 puntos, visitará el sábado 7 de octubre al colista Curicó Unido en el Bicentenario La Granja.

El viernes 6, en tanto, el sublíder Huachipato (46 unidades) abrirá la fecha visitando a Unión La Calera en el estadio ‘Nicolás Chahuán Nazar’.

En tanto, el ‘Cacique -tercero con 42 y un partido menos- tendrá el domingo 8 de octubre una dura visita a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

Por su parte, Universidad de Chile y Universidad Católica esperan una victoria que les permita meterse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2024.

Los azules (9º con 34) recibirán este sábado a Everton de Viña del Mar, en el estadio Santa Laura, mientras que los cruzados (8º con 34) visitarán el mismo día a O’Higgins de Rancagua en El Teniente.

Recordar que todos los partidos de la fecha 26 del Campeonato Nacional serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT. Además, el Curicó Unido vs Cobresal podrá verse en TV abierta por las pantallas de Canal 13.

Viernes 6 de octubre:

Unión La Calera vs. Huachipato. 19:00 horas. Estadio ‘Nicolás Chahuán’

Sábado 7 de octubre:

Curicó Unido vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio La Granja

O’Higgins vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio El Teniente

Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

Coquimbo Unido vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’

Domingo 8 de octubre:

Deportes Copiapó vs. Magallanes. 12:30 horas

Palestino vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida