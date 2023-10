Este lunes la ANFP liberó las imágenes del VAR de una de las mayores polémicas del duelo entre Colo Colo y la UC: la agresión de Óscar Opazo a Clemente Montes.

En el conjunto ‘cruzado’ se sintieron perjudicados por el desempeño del juez Felipe González. Por los 11 minutos de descuento, la expulsión de Gary Kagelmacher y, especialmente, por la infracción de Opazo a Montes que en la precordillera consideraron como posible penal y expulsión del rival.

En un video explicativo, el comité arbitral reconoce que “el VAR al revisar ángulos y velocidades verifica que efectivamente hay infracción del defensor, quien golpea con el antebrazo de forma temeraria empleando fuerza baja“.

“Como se encarna en una sanción disciplinaria de amonestación, que ocurrió fuera del área penal, el VAR no puede intervenir”, agrega el informe, acotando que “el atacante no tenía control del balón, ni dirección hacia la meta… no se cumplen las situaciones de los protocolos de penal, ni conducta violenta”.

Lo que pasó en la cabina del VAR

En las imágenes liberadas, también se puede observar el comportamiento de la cabina del VAR en esta polémica.

“Hay posible penal”, “Dale que esto puede generar un conflicto” y “es afuera”, fueron las primeras intervenciones de los asistentes.

Después se escucha la determinación: “Fuera, perfecto. Está chequeado”, le dicen a González. El árbitro central, en tanto, le comunica su la decisión final a los jugadores.