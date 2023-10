Jordhy Thompson fue uno de los protagonistas el domingo en la agónica remontada de Colo Colo sobre Universidad Católica (2-1), en un caliente partido disputado en el Estadio Monumental.

El ariete de 19 años fue una constante pesadilla para la zaga rival por derecha e incluso tuvo algunos encontrones con jugadores del elenco de la franja en el césped de Pedrero.

El cruce más llamativo ocurrió sobre el final y luego que Fernando Zampedri celebrara con todo una pelota que mandó al lateral. Thompson recibió de cerca el grito del ‘Toro’ y le respondió con un “malo culiao”.

Y la polémica continuó este lunes con una publicación del joven delantero albo en redes sociales, con una foto donde aparece el goleador cruzado arrodillado y Jordhy ayudándolo a pararse.

Eso no fue todo. Thompson no usó palabras para la imagen, pero utilizó un polémico emoji para provocar al ‘9’ del conjunto de la franja: una carita lanzando un beso.

Un duelo amargo para Zampedri en el ‘David Arellano’, ya que no marcó y además no estuvo atento en los dos goles del conjunto local: no pudo dejar offside a Leandro Benegas en el 1-1 y llegó tarde a la marca de Damián Pizarro, que con un cabezazo le dio a los 90+11’ el triunfo al ‘Cacique’.