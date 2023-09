Pablo Contreras, ex defensor de Colo Colo y del seleccionado chileno, reveló un episodio que terminó siendo clave en su retiro del fútbol profesional el año 2014 y apuntó al culpable.

El otrora central, de destacado paso por Europa al defender a AS Mónaco, Sporting de Lisboa, Celta de Vigo, Olympiakos, entre otros equipos, destapó una compleja situación que tuvo con un exentrenador de La Roja.

El hombre en cuestión es Jorge Sampaoli, que llevó al ‘Equipo de Todos’ a la Copa del Mundo de 2014, al título de la Copa América 2015 y que hoy dirige al Flamengo.

“No me gustaría decir otra cosa más fuerte, pero principalmente me quedo con una desilusión de parte de un tipo que, naturalmente, confió en su gente a la hora de llevarlos al Mundial de Brasil. Yo fui perteneciente todo el primer semestre con Claudio (Borghi) y estaba en un buen momento, estaba en Olympiakos, que no es menor porque estaba jugando Champions en ese tiempo”, indicó en diálogo con el programa de Youtube Mediapunta.

“Que ni siquiera me haya llamado para decirme que no quería contar conmigo también es válido, si tampoco le puedo cuestionar, pero después de tanto tiempo, después de haber estado 13 años en la selección, después de haber participado en el Mundial (de Sudáfrica 2010), de cuatro o tres Copa América, cuatro clasificatorias, creo que lo mínimo que me merecía era que me hubiese dado alguna información en decirme que no contaba conmigo por esto y por esto otro”, añadió.

Tras ello, Contreras fue más a fondo y confesó: “Me eliminó y producto de ello fue mi decisión en retirarme del fútbol”.

Y no solo eso. El medallista olímpico con La Roja Sub 23 en Sídney 2000 acusó al casildense de darle ‘un portazo en la cara’ cuando quiso visitar a sus excompañeros de la selección en ‘Juan Pinto Durán’.

“Me dejaron entrar (al complejo) y cuando voy con mi hijo en brazos, me va a buscar un guardia para decirme que Jorge había prohibido que pudiesen presenciar el entrenamiento de la selección. Es una estupidez, pero tremenda. Sampaoli sabía que era yo”, finalizó.