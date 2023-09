Días complejos es los que asume vivir Nicolás Solabarrieta, luego de anunciar su prematuro retiro del fútbol.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ahora exjugador y campeón de Segunda División con Recoleta en 2021, reveló los motivos de su sentido adiós a la actividad, entre ellos, cargar con el ‘peso’ de su apellido.

“Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasó un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie. Lo que sí puedo decir es que mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme es de la oportunidad de mostrar mis condiciones”, apuntó.

En sus 27 años, el retoño mayor de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta pasó por las inferiores de la UC, la liga universitaria de Estados Unidos y clubes como el Tacuarembó de Uruguay, Palestino, Deportes Recoleta y Lautaro de Buin, este último, en 2022.

Fuera del país, el punto de inflexión para Nicolás Solabarrieta llegó a principios de 2023, cuando fichó por el Seravezza Pozzi de la cuarta división de Italia.

“Pensé a perder la motivación, fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me di cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí”, sostuvo, para posteriormente revelar su nueva pasión: la moda deportiva.

A través de sus redes sociales, el otrora futbolista sacó a lucir su faceta de modelo en colaboración con el argentino Valentín Benet.

“La moda siempre me ha gustado, ahora, es la pasión que va a llenar el vacío que me dejó el fútbol. Mi manera de vestir es una forma de expresarme, es una expresión diaria… Estoy haciendo una transición a este nuevo mundo, el de la moda y el modelaje“, reconoció.