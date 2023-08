El fútbol chileno también sufre por las intensas lluvias que azotan por estos días a la zona centro y sur del país, no han dado tregua en la zona centro y sur del país, con miles de damnificados, múltiples sectores aislados y otros abnegados a su haber.

Lamentablemente, el frente de mal tiempo se mantiene en suelo nacional y no parece mejorar en los próximos días.

Es por eso que la ANFP ha tomado la decisión de suspender el duelo pactado para este sábado 25 de agosto en el estadio La Granja, entre Curicó Unido y O’Higgins de Rancagua.

La imperiosa necesidad de ofrecer un recinto en buenas condiciones para desarrollar fútbol, no se pueden llevar a cabo en el reducto de la región del Maule.

Asimismo, el ente rector del fútbol chileno oficializó la suspensión de otros duelos, como por ejemplo, el de Colo Colo contra Magallanes y el de Huachipato frente a Palestino, “debido a la contingencia climática y requerimiento de la autoridad”.

“Su reprogramación será anunciada a la brevedad”, afirmaron.

La misma tónica ocurre para tres duelos de Segunda División: Deportes Linares vs General Velásquez, Fernández Vial vs Trasandino, Deportes Rengo vs San Antonio Unido y Deportes Iberia vs Deportes Melipilla.

Por otra parte, recordar que el estadio Fiscal de Talca quedó totalmente inundado, por lo que Rangers deberá desplazarse a un nuevo reducto donde finalizar la temporada.

De hecho, dada la situación país, el equipo femenino del conjunto ‘piducano’ no podrá jugar el clásico como local ante su símil de Curicó Unido.