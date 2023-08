Bruno Barticciotto, jugador de Talleres de Córdoba y seleccionado nacional, salió este martes en defensa del representante argentino Fernando Felicevich en el conflicto con la Asociación Gremial de Agentes.

El gremio apuntó que la operación para el arribo del ex UC y Palestino a ‘La T’ pertenecía originalmente a la firma de Trading Sports y Altius, y que nada le importó al también agente de Arturo Vidal y Alexis Sánchez para hacer las tratativas a favor de su empresa, Vibra Fútbol.

Ante esto, Barticciotto salió en redes a aclarar la situación y respaldó al poderoso agente trasandino. El delantero de 22 años aclaró que no tiene contrato vigente con Altius y que nunca firmó con Trading Sports.

“Igualmente estaba viendo una opción para que de alguna forma ellos (Altius) ganan algo conmigo, así enviaron una propuesta inaceptable y les dije que era muy difícil hacerlo de esa forma. Desde ese momento, les dije que se comunicaran directamente con Vibra para resolver el tema, y de ahí nunca más se comunicaron conmigo ni con Vibra”, aclaró.

“Hace varios meses firmé con Vibra, la agencia de Fernando. Desde entonces ellos han estado en cada detalle y han hecho un excelente trabajo conmigo“, complementó.

Además, el hijo del ídolo albo Marcelo Barticciotto aclaró que “todo el equipo de la agencia se hicieron cargo del traspaso hacia Talleres, logrando un buen acuerdo para Palestino, Católica, Talleres, para mí y mi familia. Jamás recibí ninguna oferta de parte de Altius y Trading, ya sea de Talleres o de otro club”.

Luego, Bruno lanzó sus dardos hacia el comunicador Juan Cristóbal Guarello, sin nombrarlo. “¿Por qué elegí Vibra? Porque es la agencia de los futbolistas más destacados de la historia del país, porque son la única empresa que lleva jugadores a Europa (sic) y ligas competitivas y, además, porque tenía referencias muy buenas de muchos compañeros, no como dice un periodista que los jugadores de la selección fueron y me dijeron que firmara con ellos. O que Gary y Vidal me pasaron la pelota del penal en la selección para que mi valor aumente o muchas otras cosas ridículas que he tenido que escuchar”, dijo.

Para finalizar, el flamante refuerzo del equipo cordobés indicó que “no soy de hablar mucho, pero este comunicado es muy injusto tanto para mí y para la agencia“.