En la jornada de día sábado, Huachipato logró una importante victoria ante Unión Española en el estadio Santa Laura, triunfo que los deja como único escolta del brillante elenco de Cobresal que no suelta la cima del Campeonato Nacional.

Con la anotación de Gonzalo Montes a los 54′, los ‘acereros’ se quedaron con los 3 puntos para sumar 36 unidades y quedar a 6 de ‘Los Mineros’.

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue sin duda Gabriel Castellón, golero que privó a los ‘hispanos’ de alcanzar la igualdad en el recinto de Independencia.

Sus rutilantes atajadas, le valieron una ‘lluvia’ de proyectiles que le cayeron durante el partido, donde incluso le arrojaron un Super 8, dulce que fue recogido por el arquero y las cámaras de las transmisiones detectaron el momento.

Tras el compromiso, Castellón habló sobre lo ocurrido en el estadio y reconoció que “la gente de afuera quiere que su equipo gane. Yo lo entiendo, que te insulten, que te quieran agredir, pero no lo avalo. Me llegó una moneda en la cabeza y me dejé caer”.

“Gracias a Dios no pasó a mayores y se pudo seguir en el partido. Al final continué y eso es lo primordial“, indicó.

Así también, habló de las posibles sanciones que recaerán sobre los hinchas de Unión Española, quienes se frustraron con la derrota de su equipo que venía en racha en el Campeonato Nacional.

Con relación a esto, Castellón destacó que “tiraron un Super 8, monedas y una botella con agua. Uno nunca avala que tiren cosas a la cancha, nosotros estamos dando un espectáculo y, después, los jugadores de Unión puede que deban jugar sin su gente por estos casos”.

“Es complicado, no hay que incentivas las agresiones, nunca estaré de acuerdo con ello y hago un llamado a detenerlo”, finalizó.

