La acción del Campeonato Nacional 2023 sigue este fin de semana, con la fecha 21 que promete varios duelos interesantes por la parte alta de la tabla.

Todo arranca este viernes 11 de agosto, con el líder Cobresal, que deberá recibir a un Magallanes encendido pero que sigue sumido en la lucha por no descender a Primera B.

Ya el sábado, Coquimbo Unido será local ante Colo Colo, en un prometedor choque en el que los ‘piratas’ buscarán el triunfo para alcanzar a los albos en la tabla.

Ese mismo día, O’Higgins enfrentará al necesitado Deportes Copiapó y Unión Española y Huachipato medirán fuerzas en un choque de equipos encumbrados en la clasificatoria.

El domingo 13 de agosto, Palestino recibirá a Universidad Católica y Audax Italiano hará lo propio ante Everton.

Universidad de Chile y Curicó Unido se enfrentarán el lunes 14, en un partido donde a ambos elencos solo les sirve la victoria: La U viene de cuatro derrotas al hilo y los ‘torteros’ están antepenúltimos en la tabla.

La fecha 21 del Campeonato Nacional la cerrarán, el martes 15 de agosto -feriado-, Ñublense y Unión La Calera.

Vale recordar que todos los encuentros serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT. Además, el partido entre Cobresal y Magallanes podrá verse en las pantallas de Canal 13.

Viernes 11 de agosto:

Cobresal vs Magallanes, 17:00 horas, estadio El Cobre.

Sábado 12 de agosto:

Coquimbo Unido vs Colo Colo, 15:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

O’Higgins vs Deportes Copiapó, 17:30 horas, estadio El Teniente.

Unión Española vs Huachipato, 20:horas, estadio Santa Laura.

Domingo 13 de agosto:

Palestino vs Universidad Católica, 15:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Audax Italiano vs Everton, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de agosto:

Universidad de Chile vs Curicó Unido, 20:00 horas, estadio Santa Laura.

Martes 15 de agosto:

Ñublense vs Unión La Calera, 12:30 horas, estadio Nelson Oyarzún.