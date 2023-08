El ex entrenador de Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua, Marco Antonio Figueroa, vio el duelo de sus exclubes y realizó un categórico comentario tras el pésimo primer tiempo entre ambos en el estadio Santa Laura.

En el cierre de la jornada N°20 del Campeonato Nacional, se enfrentaron en el estadio Santa Laura Universidad de Chile y O’Higgins, en un duelo donde el ‘Capo de Provincia’ gobernó sobre los azules en el césped de Independencia.

Un categórico 5 a 2 fue el resultado que consiguió el elenco ‘Celeste’, en donde debutó el entrenador Juan Manuel Azconzábal.

Sin embargo, las emociones del compromiso llegaron en el segundo tiempo, tras un deslucido y opaco primer lapsus donde no hubo mayor daño a las porterías rivales.

Esto fue comentado por un ex entrenador de ambos equipos, ya que el ‘Fantasma’ Marco Antonio Figueroa, estuvo atento al duelo y lanzó un áspero comentario en sus redes sociales para dar cuenta del bajo nivel que se evidencia en el Campeonato Nacional.

En sus palabras para lo que fue el primer tiempo del duelo entre azules y ‘Celestes’, el actual DT de Nicaragua detalló que “uff el primer tiempo entre la U vs O’Higgins, afortunadamente no hay gente en el estadio, si no, se salen todos”.

Uff el primer tiempo entre la U vs Ohiggins afortunadamente no hay gente en el estadio si no se salen todos 😞😞😞😞😞👁️ — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) August 8, 2023

Ya en el complemento, llegaron las anotaciones de ambos planteles, pero fue en el 2 a 0 de O’Higgins que Marco Antonio volvió a la carga para comentar la actuación del elenco provinciano.

“Bien por O’Higgins lo gana 2×0. Un mejor inicio del segundo tiempo”, fue lo expresado por el estratega nacional, quien vio como los de Rancagua se encaminaban a la victoria.

Bien por Ohiggins lo gana 2×0 👏👏👏👏👏👏👏un mejor inicio del segundo tiempo ⚽️⚽️⚽️👻👻 — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) August 8, 2023

Sin dudas que las palabras de Marco Antonio Figueroa son un reflejo de lo que se viene dando en el fútbol nacional y es algo que los clubes chilenos buscan cambiar rápidamente para subir el nivel de la competición.

Cabe destacar que el ‘Fantasma’ estuvo en la banca de O’Higgins en dos periodos, en 2010 y 2019, mientras que en 2013, estuvo al mando de los azules.