Luego de días de polémicas y dardos entre sí, Juan Cristóbal Guarello hizo un mea culpa en su programa ‘La Hora de King Kong’ respecto a su mediático conflicto con Fabián Orellana y Arturo Vidal, los cuales, lo insultaron para defender a Fernando Felicevich.

En su transmisión, el comunicador revivió su cruce con el ‘King’, esta vez, en tono de reconciliación y autocrítica por sus dichos en Canal 13.

“Mandan ahí (desde el círculo de FF) a unos perros a ladrar, a decir garabatos y a expresarse como si estuvieran haciendo una estafa telefónica”, fueron los dichos de Guarello en el noticiero central de la casa televisiva.

Ahora, y restándole importancia a sus propios dardos, el comunicador sostuvo que “aflojemos la mano con Vidal y con Orellana. Reconozco que ayer se me chisporroteo una cuestión en Teletrece que no tendría que haber dicho”.

En esa línea, el rostro de T13 y DirecTV Sports, entre otros, consideró que “Arturo Vidal, sigue estando en el podio de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. Eso no se lo quita nadie, lo que le ha dado al fútbol chileno no se lo quita nadie, mi admiración a él como futbolista no se la quita nadie”.

“Más allá de lo que uno piense, de los temas personales, de ciertas actitudes, de que me saque la madre; no quita lo que él ha sido en la cancha“, aseveró.

“Me metí al Instagram de Vidal, tiene muchos insultos y no se los merece. Se equivocó Vidal, me parece que equivocó camino, que está mal asesorado y perfilado, pero sigue siendo un crack y un monstruo del fútbol. Paremos la mano y apuntemos para arriba”, cerró

