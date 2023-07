El arbitraje chileno sigue estando en el centro de la polémica, y más aún tras los espantosos cobros la última jornada del Campeonato Nacional.

Uno de los duelos que encendió la chispa fue el encuentro entre Everton y Unión Española, disputado en el estadio Sausalito bajo la conducción del árbitro principal, Cristian Garay.

En aquél duelo, el úmpire cobró un gol desde tiro penal que no debió haber sido válido, ya que Juan Cuevas (elemento ruletero) remató con ambos pies al caer en el lanzamiento desde los doce pasos y tras un verdadero ‘despelote’ en el área, Lautaro Pastrán decretó el único gol del cotejo a los 73′.

Es por eso, que a días de lo ocurrido siguen rondando en la mente de los jugadores ‘hispanos’ el mal cobro y más en el pensamiento de Ronald Fuentes, DT de Unión Española quien en conferencia de prensa arremetió contra el arbitraje del compromiso.

Con relación a esta situación, el estratega reveló que Garay “estaba haciendo un muy bien partido y cometió un error garrafal, o un horror en realidad, porque no es de percepción, es de reglamento, y eso me preocupó mucho”.

“No estaba haciendo un mal partido, espero que con esto le crea más a la gente del VAR, que escuche a la gente del VAR y vea por lo cual el VAR lo llamó y no tome decisiones él en función a lo que él estime”, complementó.

Sin embargo, sus reclamos no fueron solo para Cristián Garay, ya que también apuntó sus dardos para el Video Assistant Referee, momento en comentó: “La tecnología vino para implantar justicia y no se está haciendo, no solo acá sino que también en muchos países“.

“Yo soy un detractor del VAR”

“Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido”, sentenció.

No obstante, admite que debieron tener más efectividad de cara al arco rival para que la situación solo haya sido un mal recuerdo y no algo que decidiera la victoria para Everton.

Con relación a esto, Ronald Fuentes afirmó que “hay que convivir con ello, nosotros tenemos que mejorar para que el cobro sea un mero trámite; ojalá haber hecho tres goles antes y así a lo mejor no se siente tanto”.

“Nosotros hemos tenido muy mala suerte con el VAR, cuando la jugada es en contra nuestra la validan y cuando son a favor nuestro no las validan“, indicó.

Por último recalcó que “tenemos que seguir insistiendo en lo futbolístico, eso nos puede llevar a contrarrestar algunos cobros de la gente que está encargada de impartir justicia“.

Lo cierto es que deberán dar vuelta la página tras este mal momento vivido en Viña del Mar y enfocarse en lo que se viene en el Campeonato Nacional, en donde enfrentarán este sábado 29 de julio a contar de las 20:00 horas a Audax Italiano.