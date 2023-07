Sismo futbolístico en Talcahuano. Noticias importantes llegan desde la Octava Región, dado que allí se especula el posible adiós de Gustavo Álvarez a la banca de Huachipato.

Y es que de acuerdo a lo informado por Radio Femenina, el DT habría puesto su cargo a disposición luego de sostener un fuerte conflicto con sus jugadores, situación que se habría llevado a cabo en el entretiempo del duelo donde su plantel cayó por 2-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre.

“Se generó en el descanso del juego frente a Cobresal un intercambio relativamente fuerte entre lo que le señalaba el técnico a sus futbolistas por su entrega“, reveló el periodista Héctor Alarcón.

Aquello, habría causado el quiebre entre técnico y jugadores durante la práctica que sostuvo el equipo de la usina este martes.

“Él (Gustavo Álvarez) habla con el plantel el día de hoy y les dijo: presenté mi renuncia, dirijo el partido ante O’Higgins y se acaba. Los futbolistas no dijeron absolutamente nada”, complementó Alarcón.

Asimismo, el periodista dejó entrever la inquietud del DT trasandino respecto a la conformación del equipo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, dado que “el pidió dos jugadores más y el plantel terminó igual“.

Por su parte, el otro comunicador presente en el diálogo, Sergio Godoy Acosta, detalló que Gustavo Álvarez habría conversado con la dirigencia los problemas dentro del plantel y posteriormente, presentado su ‘ultimátum’ a los futbolistas del ‘Campeón del Sur’.

“Él estaba observando algunos rendimientos que no eran coherentes con lo que él había visto en la primera rueda y hoy, le dice derechamente al plantel de jugadores: ‘si no veo respuestas, voy a tomar la decisión de no seguir‘”, contó.

Por el momento, el rumor suena fuerte en la interna de Huachipato, actual sublíder del Campeonato Nacional.

¿Dónde y cuándo ver los principales eventos deportivos? Revisa aquí nuestra cartelera, presentada por DirecTV

Los detalles de la posible salida de Álvarez de Huachipato