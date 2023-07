Ricardo Abumohor, propietario de O’Higgins de Rancagua, reveló que ha mantenido conversaciones con el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, en las que el dirigente procesado por corrupción le ha destapado detalles sobre su mandato en el fútbol nacional.

En el marco del reportaje de Informe Especial, El cartel del Fútbol, el directivo del elenco celeste contó que Jadue le confesó haber hecho lo posible para que el ‘Capo de Provincia’ no fuese campeón en 2013.

“A Jadue lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho. Incluso hasta cómo quiso perjudicar a O’Higgins”, relató Abumohor.

Luego, el propietario del cuadro rancagüino detalló que “Jadue inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O’Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce”.

“Sergio Jadue fue una víctima”

Abumohor también confirmó que, actualmente, Sergio Jadue vive en un pequeño departamento en Miami con su madre, ya que “el FBI ya no le paga nada” por delatar a otros implicados en los casos de corrupción al interior de la FIFA.

“Yo creo que Jadue fue una víctima del sistema. Cayó en la trampa porque es una persona inteligente que vivió con muchas carencias. Era muy joven y, cuando te agarran estos próceres, te van calando rápido”, señaló el expresidente de la ANFP, intentando explicar qué llevó al fugado dirigente a ser parte de los casos de corrupción en el fútbol.

“La debilidad humana o la necesidad te hacen cometer errores. Jadue pagó por sus pecados. Hubo personas que estuvieron muy cerca de él que no han pagado nada. Él se las llevó solo”, sentenció Ricardo Abumohor.