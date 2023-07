Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quedó en el ‘ojo del huracán’ este lunes luego del bullado reportaje llamado ‘El Cartel del Gol’, que ha provocado un fuerte remezón en los cimientos del fútbol chileno.

Una reunión entre el DT y el agente ‘top’ del balompié nacional en diciembre del año 2020 abrió todas las sospechas sobre el real nexo entre ambos.

Incluso, unos mensajes de WhatsApp -antes de esa cita- instalaron las dudas sobre el vínculo. Los protagonistas de la charla en la aplicación de mensajería fueron el ex gerente de Deportes La Serena, Martín Ossandón, y el brazo derecho de Felicevich, Daniel Behar.

“¿Cerraste a Quinteros?”, le consulta el ex regente ‘papayero’ a Behar, a lo que este último le responde: “Sí”, se reveló en una investigación de Informe Especial de TVN.

Frente a esto, el estratega del ‘Cacique’ aclaró en Brasil que “cuando vine a Colo Colo me llamó directamente Marcelo Espina y necesitaba una persona, una agencia, alguien que pueda hacerme los papeles, yo no tenía en ese momento alguien que me representara en Chile directamente”.

“Con Daniel Behar, que trabaja con Felicevich, hicimos todo. Tengo una excelente relación con Daniel y Felicevich, pero no puedo decir nada más, porque solo tengo relación con ellos desde que llegué a Chile a Colo Colo, porque cuando vine a Católica me había traído una persona de Argentina que habló directamente con el ‘Tati’ Buljubasich”, agregó en la rueda de prensa previa al cruce con América MG.

Además, el DT campeón con la UC y los albos dijo que “no quiero meterme en esas cosas, no sé nada más ni tengo ningún interés en seguir opinando, solamente digo lo que sé, no puedo agregar nada más”.

“Esto lo repito muchas veces y lo digo sobre Colo Colo porque es la mayor información deportiva de buen fútbol que hay en el país, el 80 por ciento de lo que se dice o comenta es mentira“, complementó.

Para cerrar el asunto, Quinteros declaró que “yo digo que cómo puede ser que inventen tantas cosas, que la gente tenga que escuchar tantas mentiras sobre Colo Colo, no lo digo sobre otra persona ni sobre Felicevich ni nada. Lo que dicen es para sacar notas o sacar cosas”.

