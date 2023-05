“Hago este comunicado para aclarar y visibilizar la forma en que salí del club (…), no tengo miedo a algún tipo de represalia”, comenzó diciendo Camila Maldonado, exfutbolista de Santiago Wanderers que emplazó y denunció una mala práctica del club hacia su persona.

En concreto, la jugadora denunció, mediante un comunicado, su salida sin previo aviso de la institución porteña.

“Me entero que el nuevo entrenador del equipo, el Sr. Mario Vera, había citado a entrenar a un grupo seleccionado de jugadoras. Así fue como me enteré que no sería parte del plantel 2023. Fue una cosa de suerte y por la amabilidad de algunas personas que pudieron decirme”, comentó la afectada, no sin antes recalcar que su despido ocurrió sin previo aviso.

Asimismo, Maldonado consignó: “Yo nunca recibí ningún tipo de información oficial sobre esta decisión, ni por parte del entrenador ni por parte de nadie del club. No se me informó ni siquiera el motivo (…) los responsables directos para este trámite, eran el Sr. Matías Sánchez y el Sr. Mario Vera”, agregó.

Por último, la otrora deportista de San Luis de Quillota puso énfasis en la situación, considerando que las consecuencias son negativas para continuar con el desarrollo de su carrera en el fútbol.

“En dos ocasiones me envían mi libertad de acción con errores. No tener este documento significa que no puedo jugar en ningún otro club profesional ni amateur. Es un trámite que solo toma un día en realizarse y después de las correcciones que hicieron y después de varios mensajes de mi parte, solo quedaba ponerle el timbre institucional“, sostuvo.

Hasta el momento, Santiago Wanderers no se ha referido a la controvertida salida de su ahora exjugadora.