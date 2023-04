Los resultados no han acompañado en la temporada 2023 a Ñublense, siendo descalificados de Copa Chile, colistas en Copa Libertadores e instalándose en una complicada posición en el Campeonato Nacional.

Un equipo que no se encuentra pasando por un buen momento sin dudas es Ñublense. Los chillanejos sorprendieron a todos en la pasada temporada en el fútbol chileno al ser los sublíderes del torneo, pero en el 2023, los buenos resultados no los han acompañado y ciertos errores le han costado caro en la actual campaña.

Vienen de quedar descalificados en Copa Chile, por ingresar un jugador que no estaba inscrito en la nómina para el certamen criollo, por lo que en su cruce ante Comunal Cabrero, a pesar de vencer en el marcador, fue para el conjunto de la Tercera División del fútbol nacional.

Además, en el actual campeonato se encuentran estancados en la decima segunda posición y en Copa Libertadores son colistas del grupo A con 0 unidades, en una complicada plaza junto a Racing de Avellaneda, Flamengo y Aucas.

Tras eso, mucho se ha comentado la continuidad de Jaime García en el plantel de los ‘Diablos Rojos’, pero el propio DT salió al paso de los rumores y en conversación con el medio La Discusión, el entrenador de Ñublense apagó las alarmas en torno a los rumores de su salida.

En sus palabras, el técnico señaló: “Jamás han puesto en duda mi continuidad, si yo veo que me ponen en duda, ahí mismo les digo que no hay nada más que hacer. Cuando dejen de creer en mí, no hay nada más que hacer”.

“Trato de hacer lo mejor posible con las herramientas que tengo en el torneo nacional y en la Copa Libertadores, pero cuesta cuando el plantel es reducido, pero están conscientes de lo que pasa y quieren mejorar, así como han mejorado algunas cosas en el club, están llanos a seguir hablando de reforzar el plantel“, sentenció.

Así también, fue autocritico con el problema que los descalificó en Copa Chile y le terminó dando el pase a los cuartos de final de la etapa regional de Copa Chile a Comunal Cabrero.

Con relación a esto, Jaime García declaró que “hay complicidad nuestra, el club, el que va a cargo de la delegación soy yo. Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile, pero buscar responsables e inventar cosas no corresponde. El cagazo fue de nosotros y punto“.

Con esto, el propio entrenador del conjunto chillanejo cierra todo rumor en torno a una posible salida del cuadro nacional, a pesar de nos mostrar el juego que los hizo destacar en la temporada pasada y llegar a la histórica participación en Copa Libertadores.