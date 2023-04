Una tensa discusión protagonizaron ambos ex seleccionados nacionales en Twitter, luego de que Leonardo 'Pollo' Véliz lanzará fuertes dichos contra los ex jugadores que en la actualidad forman parte de los programas de conversación deportiva.

Una gran disputa en redes sociales protagonizaron dos ex jugadores. Por un lado está el actual comentarista Mauricio Pinilla y por el otro el otrora jugador y seleccionado nacional, Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quienes tuvieron un fuerte roce en Twitter, tras los comentarios del veterano ex entrenador.

Resulta que Véliz utilizó su cuenta de Twitter para lanzar fuertes dardos en contra los espacios que le dan a ex jugadores en los actuales canales y programas de deportes para hablar sobre fútbol, algo que no fue bien recibido por el exjugador de Universidad de Chile, quien arremetió con todo contra los ácidos comentarios de Leonardo.

Todo empezó cuando Véliz redactó que “como quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores, científicos, etc. salir en la prensa como salen los (Johnny) Herrera, (Mauricio) Pinilla, (Jorge) Valdivia, (Nicolás) Peric, (Arturo) Vidal, seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente en el pensar. Estamos en una sociedad desquiciada”.

Esto fue lo que apuntó hace algunos días atrás, lo que despertó la ira del ex Palermo, quien el día de hoy le respondió sin tapujos por sus incendiarios dichos.

En el hilo de la publicación, ‘Pinigol’ sentenció que “déjese de tirar mierda en insultar a gente caballero ! Respeto es una palabra que no existe en (su) diccionario! Ataques gratuitos no voy a aguantar! Empiece a ubicarse! Yo no lo conozco a usted , déjese de hacer el ridículo!“.

“No sé si entenderá esto. No creo”

Sin embargo, los dichos de Mauricio Pinilla no fueron bien recibidos y el ex DT volvió a la carga al afirmar que “al que le venga el sayo que se lo ponga. No sé si entenderá esto. No creo“, ninguneándolo y tratándolo de inculto al mundialista con La Roja en Brasil 2014.

No obstante, el actual comentarista se enfadó y dejó todo de lado para sentenciar que “¡Descerebrado será usted! ¡Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola!”.

Palabras que utilizó Véliz para seguir su cruzada contra el exdelantero y actual comentarista de ESPN. “Con ese vocabulario pretende ser referente en TV. No conoce otros sinónimos. Faltan neuronas, evidentemente. O “palos pa’l puente” como dicen en el barrio”, afirmó el veterano ex estratega.

Por último, sin ánimos de seguir con los comentarios que no llegaban a nada, el ex Sporting Lisboa cerró señalando que “ya, caballero, vaya a acostarse”.

Con esto se da cuenta de la clara postura de Leonardo ‘Pollo’ Véliz, en contra del espacio que se le otorga a los exjugadores para que puedan comentar y dar su punto de vista de lo que sucede dentro del terreno de juego, algo que se está volviendo cada vez más habitual en los espacios de conversación deportiva.

Revisa el hilo del acalorado cruce de palabras entre ambos exjugadores