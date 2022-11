Durante la tarde del domingo 13 de noviembre, el ‘crack’ de la selección chilena, Arturo Vidal, publicó una encuesta a través de Instagram para que los hinchas decidieran su continuidad en la selección chilena. Sin embargo, esta acción le costó las críticas de una histórico: Leonardo Véliz.

En conversación con Bolavip, el exjugador de la Roja reprochó duramente el posteo del ‘Rey’ Arturo, el cual lo realizó en medio de las celebraciones con el Flamengo, tras finalizar una gran temporada.

“Yo no le hago caso a Arturo Vidal por su declaración porque antes mencionó que iba jugar hasta los 40 años en la selección, entonces que ahora venga a decir con soberbia para poner el barómetro del hincha si quieren que siga o no… si no depende de los hinchas, depende del entrenador”, consignó Véliz.

Al mismo tiempo detalló que “para mí es una jugarreta, está jugando. No me lo tomo ni en serio porque un jugador que viene siendo reserva los últimos tres años, no es titular y acá nos engañamos”, sostuvo el exmediocampista.

Con respecto a los últimos registros donde se ha visto a el ‘King’ festejando junto a sus compañeros del Mengão, agregó que “¿nadie dice nada de los videos? Borracho arriba del bus y nadie dice nada, todos le aceptamos y todos le aplaudimos para nada. Para mí no es referente hoy día“.

Vale consignar que esta no es la primera vez que el ‘Pollo’ Véliz arremete contra Vidal. De hecho en el 2021 le lanzó ácidas palabras por la eliminación de Chile en la Copa América.