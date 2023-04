Juvenal Olmos, campeón como futbolista y entrenador de Universidad Católica, salió a aclarar las incendiarias declaraciones que entregó en su rol de comentarista, apuntando que el plantel cruzado le está ‘haciendo la cama’ al DT Ariel Holan.

El otrora mediocampista cruzado señaló el lunes en TNT Sports que “los jugadores se están echando al lomo al técnico, tal como hicieron con los dos anteriores (Poyet y Paulucci)”.

“Yo veo que los futbolistas quieren echar al técnico”, agregó, apuntando a la pobre presentación del elenco de la franja ante Deportes Colina por los octavos de final de la fase zonal de la Copa Chile.

Sin embargo, el exseleccionador de Chile salió a aclarar sus dichos en diálogo con RedGol. “No tengo información de una cama. Creo que en la interna, él (Holan) sabe que no jugaron bien. Sabe que la presentación de la UC fue baja, falsa”, dijo.

“Solamente di una interpretación y por eso se visibiliza el tema. Le di una salida. ¿Por qué Holan sale al cruce de jugar tan bien? Y mi interpretación como un entrenador es que un técnico no puede trasquilar a sus futbolistas en público. Esa es la debacle final“, añadió.

Continuando con su aclaración, Olmos apuntó que “si me quiero ir de un lugar, critico mal a mis jugadores. Uno los tiende a proteger, no es fácil transitar por la agresividad entre que un entrenador habla y el jugador recepciona. El jugador puede decir ‘bueno, profe, ¿por qué no me lo dijo en privado?’. Entonces mi lectura es que Holan sale al cruce de esto y dijo ‘jugamos muy bien’. Aunque él, en la interna tomándonos un café, me diría que ‘no, Juvenal, tú sabes cómo hay que hablar”.

Además, el campeón con la UC como jugador en 1987 y como DT en el 2002 señaló que “eso de cama lo pusieron ustedes. También saben que yo no lo dije así. Es parte del juego. Interpreto como un comportamiento en cancha bajísimo de jugadores que no tendrían por qué hacer esto. Interpreto que entraron mirando para abajo al rival”.

“El que ha visto harto y ha jugado fútbol sabe que ocurrió eso. A Dituro en una final no le pasa eso“, agregó.

Para terminar, Olmos se mostró crítico con el segundo ciclo del ex DT de Independiente en la tienda precordillerana. “Holan sabe que hace meses viene con esta suerte de ambigüedad futbolística. Te ataco con tres, con uno, con dos centrodelanteros. No encuentra la fórmula”, sentenció.