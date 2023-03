El ‘Huaso’ dio la cara. Mauricio Isla se refirió a los cuestionamientos recibidos por su rendimiento en Universidad Católica y aclaró los rumores sobre su futuro en la tienda cruzada.

Luego del bajón experimentado en las últimas semanas, que tuvo su punto más crítico en la derrota ante Audax Italiano por Copa Sudamericana, surgieron una serie de especulaciones respecto al oriundo de Buin.

Se mencionó la molestia del bicampeón de América con La Roja con Ariel Holan por ser banca, una eventual salida anticipada del elenco de la franja y un ‘quiebre’ con parte del plantel, principalmente con el golero Matías Dituro y el goleador Fernando Zampedri.

Ante esto, Isla sacó la voz y señaló previo al viaje de la UC a La Serena para un amistoso que “estoy bien, muy contento y con ganas. Eso no ha cambiado nunca. Han salido cosas que a uno le molesta, pero estoy viviendo lo futbolístico, que es parte mía, y lo otro es parte del periodismo. Nunca he hablado mucho ni he desmentido cosas porque soy así. En el equipo está todo muy bien“.

“Han salido cosas duras para el hincha. En lo personal, el compromiso siempre está, siempre he llegado a entrenar y al 100%. No tengo problemas con Matías ni con nadie. Trato de aportar a los jóvenes y si uno está rindiendo de mala forma, lo mejor es estar callado y seguir trabajando para ganarse el puesto”, añadió.

Además, el jugador de 34 años aclaró su futuro ante la ola de rumores, descartando una salida anticipada de la tienda precordillerana.

“Tengo contrato. Lo otro lo verá el entrenador y el presidente. Si no está contento con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo, pero yo nunca he estado en un equipo donde pueda molestar. Estoy trabajando, sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen“, aseguró.

Por último, el ‘Huaso’ Isla admitió una baja en su rendimiento y realizó unz singular comparación. “Estoy trabajando y sé que volveré al ritmo que me conocieron. Pero lo demás que inventen y critiquen es cosa del fútbol… Sé que soy un jugador que está más cerca del retiro. En el último partido con Unión Española se hablaron muchas cosas, que no tenía que estar en la banca y no es así. Un jugador cuando pasa momentos difíciles tiene que hacerlo”.

“Si se le critica a un jugador como Messi, el mejor del mundo, imagínate a un jugador normal como yo. Estoy feliz y no tengo ningún problema con mis compañeros ni con el entrenador. Lo que me molesta es que se digan cosas que no soy, a mí me gusta entrenar y nunca he faltado a uno”, sentenció.