La dirigencia de Blanco y Negro puso a disposición de la justicia este lunes todos los antecedentes recabados en torno a la violencia que se vivió en el Estadio Monumental durante el Superclásico 193 entre Colo Colo y La U.

En el cruce entre los clubes más populares del país, el pasado 12 de marzo por el Campeonato Nacional 2023, hubo una serie de incidentes que podrían terminar en un duro castigo para el reducto de Pedrero.

Primero, el bus que trasladó a la delegación azul al reducto de Pedrero fue víctima de serios daños a su llegada, entre los cuales, se ve claramente el impacto de piedras a las ventanas del vehículo con jugadores de la U expuestos al peligro.

Ya entrado el encuentro en Macul ocurrieron dos situaciones condenables. En el minuto 75, cuando el defensor visitante José Castro era atendido en el campo tras sufrir una seria lesión, cayó al césped un cortaplumas lanzado por hinchas albos.

En los minutos finales, en tanto, un grupo de barristas de Colo Colo lanzó bengalas al sector donde estaban los hinchas de la U. El ataque, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias físicas en la parcialidad azul.

Y no solo eso. La U denunció una agresión contra la dirigente de Azul Azul, Cecilia Pérez, cuando la exministra de Estado hacía su arribo al Monumental.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, entregó hoy en la Fiscalía de Santiago los antecedentes de los incidentes ocurridos en el Superclásico. “Vinimos a ver al Fiscal para entregarle una serie de antecedentes que hemos recopilado durante estos días para perseguir a los culpables de estos desórdenes”, dijo.

“Tenemos varias personas individualizadas y él se comprometió a hacer un esfuerzo especial para erradicar a estos antisociales de los estadios”, agregó.

El máximo dirigente de la concesionaria alba apuntó además que no existe responsabilidad institucional en los hechos de violencia y contó que hay al menos cinco personas individualizadas.

“Cumplimos con todas las obligaciones que nos impuso la autoridad. Tenemos más de 400 guardias al día, además de tener más de 32 cámaras. Hacemos un esfuerzo enorme. Aquí también somos un poco víctimas de las situaciones de violencia en el país. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y esperamos que el estadio no se castigue”, dijo.

“Yo realmente espero que no sea castigado, no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio, los cuales deberían entrar en una revisión especial y, a lo mejor, no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes”, complementó.

Por último, Stöhwing evitó referirse a la molestia azul por la agresión que habría recibido Cecilia Pérez en el reducto del ‘Cacique’.

“Eso está bajo la investigación del Ministerio Público porque ellos o ella presentaron una denuncia. Así que eso sigue su marcha y prefiero no referirme a eso porque es un sumario… Aclarar que en el entretiempo fui a ver a los dirigentes y a ella especialmente y le ofrecí las disculpas del caso”.