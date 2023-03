Tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico, el ‘Superclásico’ no pasó la prueba en el Estadio Monumental. Un deslucido empate sin goles que se vio fácilmente empañado por los incidentes ocurridos en las tribunas, donde lanzaron bengalas, agredieron al cuerpo técnico y directivo de Universidad de Chile y arrojaron objetos cortopunzantes al terreno de juego.

Tras las acusaciones de Michael Clark (presidente de Azul Azul) y la condena a la violencia de Colo Colo, este lunes, Estadio Seguro realizó el balance del polémico encuentro en Macul.

En primera instancia, Pamela Venegas, jefa del departamento gubernamental, tildó los incidentes como “inaceptables bajo todo punto de vista”.

“Sucedieron varias cosas que no tienen que pasar en los estadios. Fuimos testigos de agresiones a dirigentes y miembros del cuerpo técnico (de Universidad de Chile). También vimos cómo se lanzaban bengalas y fuegos artificiales, además del lanzamiento de objetos a la cancha, como un cortaplumas”, relató Venegas.

En ese sentido, la autoridad enfatizó en que la evaluación del Superclásico “claramente no es positiva” y anunció una reunión con ambos equipos, y otra con el organizador del evento.

“Nuestra postura es empujar para que se lleven a cabo las sanciones correspondientes”, advirtió al ‘Cacique’, recalcando que la labor de Estadio Seguro es “gestionar y coordinar todas las acciones legales para investigar lo que pasó, sacar todas las conclusiones y tomar las determinaciones que se tengan que tomar”.

Respecto de si fue un error (o no) permitir hinchada visitante en un partido de esta magnitud, Venegas manifestó que los desórdenes en el Monumental no tuvieron relación con dicha determinación.

“Los incidentes no se dan por eso, sino por el mal comportamiento de hinchas en ambos lados. La venta de entradas para la visita no es el factor acá, es el comportamiento de algunos hinchas, no de todos”, sentenció.