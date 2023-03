El paso de Roberto Gutiérrez por Ñublense es recordado por un hecho particular: un penal que el jugador se negó a patear frente a Universidad Católica en la final de la Supercopa 2021. Al respecto, el “Pájaro” tuvo palabras para recordar aquel momento y además, deslizar una sutil crítica hacia Jaime García.

Vale mencionar que el ‘Búfalo’ dirigió a Gutiérrez en su periodo por los ‘Diablos Rojos’ y precisamente en la instancia definitoria del super campeón del fútbol nacional, hizo ingresar al jugador al minuto 78′, en reemplazo de Fernando Cordero. Por tal razón, nace la molestia del delantero.

“Cuando me hacen saber que querían que yo pateara el penal, me dicen: eres importante, eres de experiencia y te necesitamos”. Yo en el partido entré, si hubieran necesitado un jugador de jerarquía, yo debería haber entrado en el minuto 1“, señaló el “Pájaro”.

Aquel motivo, según dijo el propio Gutiérrez, fue la respuesta a el por qué de su negación a patear el penal en la Supercopa 2021, la cual, terminó por consagrar a la UC por sobre los dirigidos de Jaime García.

En su momento, el delantero fue apuntado y criticado por no haberlo hecho debido a su fanatismo y su pasado en Católica.

“Cuando vienen y más encima me dan esa respuesta a mí, es cuando digo ‘no voy a patear el penal’. No sé si fue buena o mala la decisión, pero no me gustaban las cosas con doble discurso. Me decían ‘tú eres así’, pero por atrás me pelaban como loco”, agregó el atacante que hoy se encuentra sin equipo, tras un último recorrido por Cobreloa en 2022.