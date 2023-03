En la jornada de día viernes se vivió un tenso partido entre Ñublense y Universidad Católica en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un duelo lleno de polémicas y que terminó con 11 amarillas, 4 expulsados y una victoria agónica para La UC.

Sin embargo, uno de los momentos más complicados fue la salida del cuerpo arbitral de la cancha luego del compromiso, ya que en las gradas se vivió un ambiente muy hostil tras la derrota de Los Diablos Rojos.

De hecho, el propio entrenador de Ñublense, Jaime García y el arquero Nicola Pérez, debieron interceder en el intenso momento para acompañar al juez principal, Fernando Vejar, para que lo escalara a mayores los problemas en el recinto de la Región del Ñuble.

En el registro captado por TNT Sports, se ve el momento en que la terna arbitral es escoltada con guardias y sombrillas para que no les impactaran los ‘proyectiles’ que los aficionados lanzaron al terreno de juego, hasta donde llegaron los referentes chillanejos para calmar los ánimos.

En las imágenes se muestra al Nicola Pérez interceder y pedir: “No tiren cosas, nos sancionan después“, mientras Jaime García se llevaba a los árbitros a los camarines.

Las declaraciones de Jaime García

Tras esto, el DT de los locales habló con los medios y explicó lo sucedido en el gramado del Nelson Oyarzún al detallar que “una cosa es cómo arbitraron y el tema personal, que terminó mal de parte de la gente”.

“Una cosa es tener humanidad, no me iba a prestar a que les pasara algo y traté de hacer que saliera conmigo de la cancha. Yo a pesar de todo lo frustrado que estaba le fui a proponer a Vejar que saliera con mi cuerpo técnico para que no les pasara nada y salieran de la cancha como corresponde”, indicó.

Así también, lanzó algunos dardos para el arbitraje llevado a cabo por Fernando Vejar, al declarar que “hay una cosa de arbitraje que deben ver él y su comité. Hay cosas que no voy a entender. Está bien que ellos tengan un rol importante, pero dirigir enojados… Faltan los (árbitros) de antaño. (Rubén) Selman que te conversaba, que se reía y ahora están demasiado prepotentes“.

Para quienes si dedicó buenas palabras fue para sus jugadores, quienes debieron aguantar hasta último momento con 8 hombres en cancha, hasta el gol de Zampedri que selló la victoria para Universidad Católica.

Con relación a esto, García sentenció: “Me saco el sombrero por mis muchachos que aguantaron un partido así contra un rival como Católica. Identifican a la ciudad jugando de esa manera”.