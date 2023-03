Una de las más lamentables imágenes que dejó el duelo entre Ñublense y Universidad Católica fue el estado del terreno de juego del estadio Nelson Oyarzún, que ha evidenciado un mal gramado, con hoyos y zanjas que puede lesionar a más de un jugador del Campeonato Nacional.

En especificó, se logró notar el pésimo césped que posee el recinto de Chillán en una jugada que fue captada por las cámaras, en donde se ve un tremendo agujero en plena cancha de la Región del Ñuble.

Corría el minuto 36′ del compromiso entre ambos elencos, cuando la transmisión captó un inmenso forado en plena mitad de cancha, algo que preocupó a más de alguno por el estado de salud de los jugadores que pasaban por esta parte del terreno de juego.

Esto hace recordar a las palabras del propio entrenador de Ñublense, Jaime García, quien a mitad de semana criticó duramente las condiciones de su cancha.

En sus palabras, el DT de Los Diablos Rojos señaló: “merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está (…)Solamente pido lo que tiene que ser una cancha“.

Cabe consignar que no es el único estadio que ha tenido problemas con su estado del pasto, ya que muy comentado fue en su momento las malas condiciones del Santa Laura, además del Francisco Sánchez Rumoroso y también, el Calvo y Bascuñán de Deportes Antofagasta en la Primera B.

Revisa el forado que se generó en la cancha del Nelson Oyarzún