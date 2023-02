La disputa de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2023 encontrará a Universidad Católica como el líder exclusivo de la tabla de posiciones, con 13 unidades.

Los cruzados tendrán ahora un durísimo desafío si quieren continuar solos en la cima. Visitarán este viernes 3 de marzo a Ñublense, en el Estadio ‘Nelson Oyarzún’ de Chillán.

En tanto, Colo Colo y Universidad de Chile afrontarán el último examen antes de verse las caras el 12 de marzo en el Estadio Monumental, un partido del que ya se habla ante el buen momento azul.

Los albos solo han sumado un punto de seis en los últimos dos encuentros, tras un empate ante Everton y una derrota frente a Coquimbo Unido en casa, y esperan recuperarse ante Magallanes el domingo 5 de marzo.

Los azules, en tanto, viven la otra cara de la moneda. De la mano de Mauricio Pellegrino, el elenco colegial es sublíder del torneo, acumula tres triunfos en línea y ha dejado también una grata impresión con su rendimiento.

La U recibirá el jueves 2 de marzo a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura, duelo que dará el vamos a la fecha 7.

Por su parte, Cobresal y Everton serán los encargados de bajar el telón a la fecha, la noche del domingo 5 en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Jueves 2 de marzo:

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 20:30 horas, estadio Santa Laura.

Viernes 3 de marzo:

Palestino vs. Huachipato, 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio Bicentenario ‘Nelson Oyarzún’, Chillán.

Sábado 4 de marzo:

Unión Española vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas, estadio Santa Laura.

O’Higgins vs. Curicó Unido, 20:30 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

Domingo 5 de marzo:

Magallanes vs. Colo Colo, 18:00 horas, estadio a definir.

Cobresal vs. Everton, 20:30 horas, estadio El Cobre, El Salvador