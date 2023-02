El retirado arbitro chileno Carlos Chandía reveló un intento de soborno en plena Copa Libertadores, apuntando al argentino Marcelo Tinelli, exdirigente de San Lorenzo y hoy vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El actual alcalde de Coihueco destapó que, durante la edición 2009 del certamen continental, recibió un misterioso llamado en la previa del duelo que dirigiría entre Libertad de Paraguay y el ‘Ciclón’ trasandino.

“Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venían a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”, partió relatando Chandía a Futuro.

“Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo”, añadió el retirado referí chileno.

Para cerrar, Carlos Chandía recalcó que les dejó muy en claro a los dos sujetos que él no estaba para juegos sucios.

“Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patada en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones”, recordó el alcalde de Coihueco.

¿Y qué pasó en el encuentro? Libertad se impuso 2-0 en lo que fue la tercera fecha del grupo 8. A la larga, los paraguayos y San Luis de México avanzaron a octavos de final y San Lorenzo terminó colista en la zona.