La figura de Sergio Jadue en el mundo del fútbol está asociada a la corrupción y la ilegalidad. Una fama que el expresidente de la ANFP se ganó tras su participación fundamental en el ‘FIFA Gate’ y que, a día de hoy, sigue siendo recordada con repudio.

Y es que, a pesar de que no se ha podido comprobar ningún actuar autoritario y deliberado en el balompié nacional mientras el empresario se hizo cargo, el exárbitro y actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, alzó la voz y reveló lo que para muchos era un secreto a voces.

En una entrevista con el programa La Tribuna de Radio Inicia, el otrora juez de la primera categoría del fútbol chileno acusó a Jadue de pedirle expresamente que desfavoreciera a dos elencos de la Región de Valparaíso.

“Me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a dos clubes; Santiago Wanderers y Everton”, rompió el silencio el político.

Tras lo insólito de la exigencia, el excolegiado recordó que le consultó el motivo y que pudo ver, en la actitud del exmandamás de la ANFP, que existía una especie de venganza.

“Yo le pregunté: ‘¿Pero ellos no eran sus amigos?’, refiriéndome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente, y me contestó: ‘eran amigos, ya no lo son"”, detalló.

Pese a que, según el propio Chandía, hizo caso omiso a la petición de Jadue, tanto el elenco ‘caturro’ como el ‘ruletero’ no pudieron ganar en la fecha n°8 del Campeonato Nacional en 2011 (Apertura). Dos resultados que llenaron de orgullo y alegría al dirigente, quien le manifestó al, en ese entonces, juez principal que “estuvimos casi bien”.

“¿Qué casi bien? No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió”, fue su respuesta.

Consultado por el motivo de la enemistad del empresario con el ‘Decano’ y Everton, el oriundo de Chillán aclaró: “No sé por qué quería perjudicarlos”.