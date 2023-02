El irregular arranque de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023, con dos derrotas y un triunfo, ha generado los primeros cuestionamientos a fondo para el entrenador argentino Mauricio Pellegrino.

El DT argentino fue presentado el pasado 14 de diciembre como el nuevo estratega de los azules, con el objetivo de cambiar la cara de un equipo que en los últimos años ha luchado por no caer a la Primera B.

Sin embargo, el sello del extécnico de Vélez Sarsfield no se ha notado hasta el momento y aquello inquieta a la afición del elenco colegial: registra traspiés con Huachipato (1-3) y Palestino (2-0), además de una ajustada victoria sobre Unión Española (1-0).

Frente a este escenario, Johnny Herrera salió a cuestionar a la directiva de Azul Azul por fichar al oriundo de Ciudad de Córdoba, de 51 años.

“A Pellegrino lo encuentro muy sensato, declara muy bien, es muy caballero y muy educado… Pero ¿por qué lo fueron a buscar? Me lo vengo cuestionando desde el día uno”, indicó en su rol de comentarista de TNT Sports.

“Teniendo antecedentes de lo que pasó con Gustavo Poyet (en la UC), lo que pasó con López y hay un sinfín de técnicos que llegan sin conocer el medio”, agregó.

Así, el ‘Samurái Azul’ teme lo peor con Pellegrino en el banco de La U. “El otro día, hace los cambios y vas 0 a 0. En teoría, tenías a tus dos mejores jugadores en la banca y los pones, pero pone uno por cada lado (Assadi y Osorio). Las individualidades son muy importantes y solos no ganan partidos. Puede ser uno de cada 10”, dijo.

Para finalizar, el exarquero y símbolo azul señaló que “creo que para mí, ahora, ojalá me tapen la boca, pero le erraron con el técnico, así de simple. Solo por no conocer el medio y no conocer los jugadores. Eso te lleva un tiempo. Es tiempo de conocer a los futbolistas”.