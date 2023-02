Esteban Paredes, que se prepara para volver al profesionalismo con San Antonio Unido, se dio el tiempo para recordar sus mejores momentos en el balompié y sacó a colación a una de sus víctimas favoritas: el ex guardameta Johnny Herrera.

Al momento de ser consultado por el mejor arquero que enfrentó en una definición a penales, el nombre del ‘Samurái Azul’ y actual comentarista de fútbol salió a la palestra.

Quien brillara con la camiseta de Colo Colo dudó un momento en dar su respuesta y allí alguien le dijo: “no vayas a decir Johnny Herrera“. Tras cartón, el ex delantero apuntó con cierto sarcasmo: “No me atajó nunca un penal”.

Tras ello, en un diálogo vía Youtube, Paredes respondió de manera seria y apuntó que “la verdad, no sé. El ‘Tigre’ Muñoz en Colo Colo, cuando yo jugaba en Santiago Morning. Era buen arquero”.

Pese a anunciar su retiro, luego de defender a Coquimbo Unido, el ‘Tanque’ de 42 años sorprendió recientemente al anunciar que volverá a vestir de corto en el SAU, club del que es propietario.

Uno de los motivos que impulsan a Paredes en su vuelta al deporte, es alcanzar y superar el récord de Osvaldo Castro, quien es por hoy el máximo anotador chileno en la historia.

En las estadísticas, el ‘Pata Bendita’ posee el increíble registro de 376 goles, mientras que Paredes cuando se ‘retiró’ en los ‘Piratas’, solo llegó hasta los 367, faltando nueve tantos para igualar la marca de Castro.

Un retorno muy esperado por todos sus fanáticos, quienes a lo largo de su carrera han disfrutado de todos sus goles y partidos que ha comandado a la victoria en los equipos que ha disputado.

El recado de Paredes a Herrera (entre el minuto 27 a 28)