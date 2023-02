Una polémica situación fue denunciada en redes sociales y lamentablemente, involucra a un niño. A través de su cuenta de Twitter, el usuario David Ortúzar, dio a conocer un altercado provocado por una guardia hacia su hijo de 5 años, todo esto, en la previa del pasado duelo entre O’Higgins y Huachipato.

¿El causante? Una bandera. Sí, así como se lee. Ortúzar declaró que “Carlos Parra, jefe de seguridad de O’Higgins en la Tribuna Andes, ordenó a una guardia quitarle el mastil de cartón a la bandera a mi “violento” hijo de 5 años, señalando que estaba prohibido según Estadio Seguro, lo que es falso”

Y es que al padre e hincha celeste, razón no le falta. Al respecto, la Ley N°19.327, que regula los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, señala, de forma textual, los elementos a los que no se les puede negar el acceso a un estadio, como por ejemplo:

“Banderas y lienzos cuya superficie no sea superior a 1 por 1,2 metros y que no contengan mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia. Además, no se podrá impedir el ingreso de astas de banderas que sean de cartón u otro material de similares características”.

A pesar de que David Ortúzar aseguró la falsedad ante el argumento de la guardia, también señaló que sus dichos no fueron escuchados. De todas maneras, el niño de 5 años ingresó al estadio, pero sin el mástil de su elemento para apoyar a O’Higgins.

¿Es una bandera sinónimo de violencia? Por su parte, ni los servicios de seguridad ni el propio O’Higgins se han pronunciado oficialmente sobre este polémico hecho en contra de un padre y su hijo de 5 años.