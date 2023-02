Recibió aplausos y fue destacado como un héroe, tras hacer como si nada pasara. El preparador físico de Deportes Iberia, Ricardo Fredes, sufrió un accidente accidente cuando iba de camino a su casa. Pese a todo, el dolor no le importó y se las arregló igual para acompañar a los niños de la sub 15 y sub 16.

Los jugadores juveniles del elenco azulgrana disputaron este pasado martes un crucial partido por el debut en la Copa Futuro frente a Deportes Temuco y el ‘profe’ no dudó en ‘apañar’ a sus futbolistas.

Incluso, Fredes ignoró todas las recomendaciones médicas posibles para hacerse presente en la comuna de Negrete, ubicada a más de 30 kilómetros desde la ciudad de Los Ángeles en la Provincia del Biobío.

A pesar de que el resultado no fue favorable para los juveniles iberianos, aquello poco importó ante la destacada acción del preparador físico.

Ante esta situación, el propio Deportes Iberia no dudo en reconocer a su funcionario a través de sus redes sociales.

“Antes de que termine el día, queremos felicitar y reconocer la vocación y el compromiso de nuestro preparador físico de las categorías sub 15 y sub 16, Ricardo Fredes”, escribió el equipo angelino en su Twitter.

De esta forma, Ricardo Fredes fue aplaudido y reconocido por su noble acción, lo cual, significó sobreponerse al dolor y sobre todo, dejarle una huella de profesionalismo y de pasión por el fútbol a los más jóvenes.