Cristián Zavala, ahora exjugador de Colo Colo, aseguró que hay "muchas cosas que no entiende" del 'Cacique' ni del técnico Gustavo Quinteros.

Cristián Zavala se fue de Colo Colo. El talentoso jugador, que llegó en 2022 a los albos como prometedor refuerzo, nunca tuvo el protagonismo esperado y, luego de 12 meses, cambió de club.

El extremo firmó por Curicó Unido, elenco que oficializó su arribo este lunes, y donde espera encontrar la continuidad que jamás tuvo en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Ahora, ya vistiendo de ‘albirrojo’, el ex Deportes Melipilla dejó varias frases sobre su paso por el ‘Cacique’ en entrevista con DirecTV.

“Hay muchas cosas que no entiendo. Nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido contra La U y después no fui citado más”, partió comentando Zavala.

Luego, el refuerzo de Curicó Unido reveló que tuvo una conversación con el técnico de Colo Colo que destacó por su frialdad.

“Esperé la conversación con Quinteros. Cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dio”, sostuvo el extremo.

“Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho, tuve la posibilidad de levantar dos copas”, añadió el talentoso jugador.

Para cerrar, Cristián Zavala recalcó que “ya tengo mi mente puesta en Curicó. Hoy entrené con el grupo, estoy para estar el viernes”.

Los ‘torteros’, vale mencionar, reciben este 3 de febrero a Audax Italiano por el Campeonato Nacional en el estadio La Granja, a partir de las 21:00 horas.