Vuelve el fútbol chileno. Este fin de semana se disputará la primera fecha del Campeonato Nacional 2023, lo que significará el retorno de la división de honor del balompié de nuestro país.

Los encargados de abrir los fuegos serán Magallanes y O’Higgins. El campeón de la Primera B, Copa Chile y la Supercopa quiere repetir su buena campaña en el Ascenso y quedarse con los tres puntos ante un cuadro de Rancagua que anhela ser protagonista.

El mismo día, saltarán a la cancha Unión Española y Ñublense. Los de Chillán vienen de una temporada histórica y quieren comenzar el año ganando como visitantes.

Ya el sábado 21 de enero, Palestino y Audax Italiano animarán un siempre atractivo “Clásico de Colonias”. Trascartón, Cobresal recibirá a Unión La Calera.

El domingo 22 será el debut de dos de los equipos grandes del fútbol chileno: Universidad Católica abre la jornada visitando a Everton; y Colo Colo viaja al norte para enfrentar al ascendido Deportes Copiapó.

También en la jornada dominical, Curicó Unido será local ante Coquimbo Unido.

La primera jornada del Campeonato Nacional 2023 la cerrarán Universidad de Chile y Huachipato, que se enfrentarán en la región Metropolitana.

Revisa la programación de la primera fecha del Campeonato Nacional 2023:

Viernes 20 de enero:

Magallanes vs O’Higgins, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Unión Española vs Ñublense, 20:30 horas, estadio Santa Laura.

Sábado 21 de enero:

Palestino vs Audax Italiano, 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Cobresal vs Unión La Calera, 20:30 horas, estadio El Cobre.

Domingo 22 de enero:

Everton vs Universidad Católica, 12:00 horas, estadio Sausalito.

Deportes Copiapó vs Colo Colo, 18:30 horas, estadio Luis Valenzuela.

Curicó Unido vs Coquimbo Unido, 21:00 horas, estadio La Granja.

Lunes 23 de enero:

Universidad de Chile vs Huachipato, 19:00 horas, estadio Santa Laura.

¿Dónde ver en vivo la primera fecha del Campeonato Nacional 2023?

Todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT. Además, el duelo entre Palestino y Audax Italiano se verá en televisión abierta por Canal 13.