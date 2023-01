Verónica Pizarro, vocera de los funcionarios del club Cobreloa, presentó este viernes una denuncia en la Inspección del Trabajo por maltrato laboral de parte de Fernando Ramírez, presidente de la tienda loína y de Óscar Wirth, director deportivo del conjunto de Calama.

Las aguas no están tranquilas en la institución naranja, más aún luego de no poder concretar el ansiado ascenso a la serie de honor del balompié nacional, pese a llegar con el favoritismo a la llave con Deportes Copiapó.

En diálogo con el medio local En La Linea, Pizarro declaró que “nosotros hablamos con una persona encargada y con alguien de la Inspección del Trabajo, donde nos dieron los pasos a seguir. Se reunió toda la gente y los escuchamos, porque tampoco era llegar y escribir todo lo que salía en el papel, porque el papel aguanta todo”.

“La gente está molesta y todo está respaldado con su puño y letra. Para mí eso es importante. En cualquier momento tendremos la visita de la Inspección del Trabajo en la sede de Cobreloa”, añadió.

Por última, la vocera de los trabajadores señaló que “yo soy la vocera en esta pasada, pero este es el sentir de todos mis compañeros y estamos pronto a formar el sindicato dentro del club. Ya no queremos ver penas ni lágrimas en los ojos de los trabajadores. No es justa esa angustia, no es justo que vengan y te traten de ladrón o mal funcionario. Eso no puede ser por parte de la gente a cargo del club”.

Esta situación se suma a la denuncia de Nicolás Maturana a inicios de semana. El volante reveló, a través de redes sociales y con un audio como prueba, fuertes amenazas en su contra, razón que lo llevó a dar un paso al costado en la tienda minera. Además, el mediocampista acusó a los dirigentes de no mostrar preocupación por este caso.