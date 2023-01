Un tenso debate protagonizaron Claudio Borghi y Johnny Herrera este miércoles, durante la edición del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

Todo comenzó cuando en el panel se comentaba la llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile, proveniente desde Colo Colo, momento en que el exportero de La U aseguró que jamás se relacionaría con el ‘Cacique’.

“¿Tú me ves jugando o dirigiendo en Colo Colo? Yo no. Hay cosas en que te mueve la pasión, que te marcan la vida y que te forman como personas. Somos así nosotros con mi hijo, él no cacha nada, pero es demasiado apasionado para sus cosas”, comenzó señalando el ídolo de los azules.

Sobre la misma, el ‘Bichi’ le preguntó “¿Tu hijo es hincha de La U por qué?”, a lo que Herrera dijo entre risas “herencia mía, lógico. A mi hijo le dices ‘Colo Colo’ y te responde ‘caca de perro’ y se va. Lo aprendió de la familia”.

El comentario no gustó para nada a Claudio Borghi, quien recriminó duramente al otrora seleccionado de La Roja.

“Esos fanatismos equivocan a la gente. Ser fanático de un club es bárbaro, pero el problema es enseñar que el equipo de al lado no existe o que es malo, eso genera un odio tremendo. Tu odio a Colo Colo se lo estás traspasando a tu hijo, y eso es malo para un niño”, lanzó primero el extécnico de los albos.

Luego, el ‘Bichi’ enfatizó en que “yo no puedo entender que cuando uno va a la cancha tiene que tener miedo. Tuve la raja de ir al Mundial y había una libertad. Caminas y ves gente con camisetas, un colombiano, un argentino, un alemán”.

“Yo decía ‘si se juntan los ingleses con los argentinos, va quedar la escoba’ y no solo no pasó nada, sino que después los ingleses nos dieron una lección de cómo se recibe a un campeón del mundo. Cuando enseñamos este odio por los clubes es algo tremendo”, concluyó Borghi.

Trascartón, antes de que pusieran fin a la discusión, Johnny Herrera afirmó que “fomento eso en mi hijo porque cuando las cosas se hacen con pasión en la vida, por lo general van mucho mejor. A eso apunto yo, no es un tema de odio”.