Nicolás Maturana se encuentra atravesando por momentos angustiantes en su carrera, luego de no conseguir el anhelado ascenso con Cobreloa a la Primera División del campeonato nacional y dejar en incógnita su renovación con el histórico conjunto del fútbol chileno.

En medio de esa incertidumbre, el exjugador de Colo Colo reveló hace algunas horas una amenaza que le llegó hasta su perfil en Instagram de parte de un hincha de los ‘Loinos’ en donde le advierten brutales frases como: “En Calama está tu ataúd. Sé donde llegas, sé donde vives, sé todo. Mejor ándate a otro equipo”.

En específico, quien le envió dichos comentarios fue la cuenta de Fernando Godoy Veliz, quien hizo llegar hasta el Instagram de Maturana una serie de advertencias de grueso calibre, debido a la incógnita que ha generado su continuidad en el cuadro que dirige Emiliano Astorga.

Es por esta situación, que el delantero nacional realizó sus descargos en una historia en la red social ya mencionada, donde arremetió con todo, hasta contra los dirigentes del club al cual pertenece actualmente.

Dentro de los comentarios que realizó Maturana, con la imagen de las amenazas de Godoy Veliz, parte señalando que “estoy super asustado”.

Posteriormente continúa revelando que “pero si me voy, no se preocupen, ya aguanté mucho. Y esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento, es lo último. Ya me cansé de amenazas. Me aburrí de que me traten tan mal y yo entregando todo por el club. Es mucho, desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”.

Con esto, se nota la clara postura que tiene el experimentado jugador que por estos días, se encuentra alejado de una posible renovación con Cobreloa para la próxima temporada en el fútbol chileno.