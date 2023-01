Jaime García habló con los medios de la situación actual de Lorenzo Reyes, quien aún no ha vuelto a entrenar con Ñublense y que tiene en incertidumbre su continuidad con el elenco de Chillán.

Ñublense se encuentra preparando su participación histórica en la siguiente edición de Copa Libertadores, tras una brillante campaña del 2022 en donde fueron los segundos clasificados en el torneo nacional por detrás de Colo Colo que se consagró campeón.

Es por esta razón que los dirigidos por Jaime García se encuentran en su etapa de preparación junto a las nuevas caras para lograr consolidarse a nivel internacional en Sudamérica.

Sin embargo, no todo es armonía en el conjunto de Chillán, ya que aún tienen una incógnita que resolver. Esto se debe a que uno de los jugadores más importantes para García en el andamiaje del equipo aún no retorna de sus vacaciones y tampoco a confirmado su continuidad en Los Diablos Rojos.

Este es el caso de Lorenzo Reyes, que aún no se ha aparecido por los entrenamientos del cuadro chillanejo y ha despertado la molestia de Jaime García quien habló con los medios y en la conversación le envió un ultimátum a uno de sus jugadores preferidos en el esquema que utiliza.

En sus declaraciones, García reveló su postura en esta situación y comentó: “Tendré que esperarlo hasta donde yo crea que hay respeto con los demás. Si va a llegar, me lo tendrá que decir. Y si no va a llegar, él tendrá su razón, sus opciones, pero en todo hay límites”.

No obstante, reconoció que es un importante valor para su equipo y que espera que todo se resuelva de buena manera al expresar que “es un jugador que para mí es súper importante, es el caudillo del equipo. Sin embargo, me tengo que enfocar en Juan (Leiva) y en los que están acá. Si llega bienvenido, si no llega veremos cómo vamos arreglando el buque en el camino”.

Por último también habló acerca de los refuerzos que están buscando en el cuadro de Chillán, donde puntualizó los puestos en los que necesita más variantes.

Con relación a esto, Jaime García destacó: “Nos falta un lateral izquierdo, un delantero más, un central, pero si tengo que ir a la guerra así, lo voy a hacer”.

De esta forma, se comienza a agotar la paciencia de un técnico caracterizado por su carisma para sus jugadores y sus rivales. Resta solo esperar la respuesta del exjugador de la Universidad de Chile, para conocer el futuro que tomará su carrera a sus 31 años.