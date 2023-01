El olvidado viaje de River Plate al “evento artístico” que inauguró el Estadio Regional de Concepción

1962 y Chile era sede oficial del Mundial de Fútbol. En el Estadio Regional de Concepción, a comienzos de la primavera y a dos días de Fiestas Patrias, se disputaba un histórico partido entre el magno Club Atlético River Plate de Argentina y la Universidad Católica de Chile.

Han pasado seis décadas desde ese anecdótico episodio para el fútbol amateur chileno y Pedro Ferrada Gavilán, historiador del balompié penquista, recuerda aquel memorable día, acompañado de su familia y con tan solo 14 años.

El evento deportivo recibió a cerca de 22 mil personas procedentes de todas partes de la provincia, incluso varios miles quedaron sin poder entrar al recinto.

Pedro comenta que en 1960 el Estadio Regional comenzó a desarmarse para dar paso a una cancha y graderío más modernos, estructura que no logró estar terminada para el Mundial de 1962. Sin embargo, para el evento de la Asociación de Fútbol de Concepción, el estadio ya estaba listo para volver a inaugurarse. En ese tiempo únicamente disponía de la bandeja inferior de lo que hoy conocemos como el estadio Ester Roa Rebolledo.

“En 1962 hubo un dirigente que, la verdad, fue uno de los grandes dirigentes del fútbol amateur chileno y nadie lo ha reconocido… Me refiero a Ramón Guerrero Jara”, señala Pedro Ferrada.

Guerrero Jara fue dirigente de distintos clubes en aquella época. También estuvo presente en la creación del Campeonato Regional y en 1962 se encontraba ejerciendo como presidente de la Asociación de Fútbol de Concepción.

“Con la idea de resaltar la identidad del fútbol amateur, Ramón Guerrero echó mano para realizar un evento deportivo y artístico. El objetivo era traer a River Plate a un encuentro con Universidad Católica para reinaugurar el Estadio Regional”, cuenta Ferrada con entusiasmo.

“Fue él quien entregó cheques en garantía para solventar los gastos ya que, entre los múltiples contratiempos, tuvo que pagar más de ocho taxis para traer al equipo a Concepción, además del hospedaje y contratar a las bandas y orquestas que tocarían en el evento (…) En esos años trajeron a la Orquesta de Miguel Caló, al trío inspiración, y muchos otros; por ello lo llamaron espectáculo artístico deportivo”, agrega el historiador penquista.

Tatuado en la memoria

Los preparativos para el partido comenzaron por la mañana de ese domingo 16 de septiembre. Otros clubes de la época también se sumaron a la iniciativa, como Arturo Fernández Vial, Huracán, Industrial, Lord Cochrane, Unión Matadero, Los Carrera, Juventud Puchacay, Unión Santa Fe, Galvarino, Liverpool, Juvenil Unido, San Ignacio y La Pampa.

“Recuerdo que se jugaron partidos con las terceras infantiles de todos los clubes de la Asociación. A mi memoria vienen varios detalles de aquel día, como las banderas flameantes de los clubes, las decenas de familias disfrutando y, además, el lugar exacto del estadio en donde me encontraba”, dice Pedro Ferrada.

“En aquellos años no existía la violencia que hay hoy, antes había un respeto hacia el otro, hacia el rival. O sea, hoy si soy hincha de un club, soy enemigo del otro, y por ello es muy difícil que un evento de este tipo se vuelva a repetir nuevamente (…) Si esto no es relevante para el fútbol amateur, no sé qué podría serlo, por eso me gusta contar estas cosas, porque las viví y me generan nostalgia, reminiscencia por lo que fue el ayer y el hoy”, complementa el historiador.

Cae el líder invicto

Después de los 90 minutos de juego, River Plate -equipo que se encontraba tercero en el campeonato de fútbol argentino- superó 3-1 a una Universidad Católica que en ese entonces era líder invicto del torneo profesional de Chile.

Un partido interesante y cautivador que fue animado por las hinchadas de los clubes presentes de forma ininterrumpida y que, además, dejó a los más de 20 mil espectadores sobrecogidos con el desempeño del equipo argentino.

Así es como un evento de tal magnitud, que buscaba el fomento de la práctica de este deporte, difícilmente podría volver a ocurrir y quedaría en la memoria de los mayores como el espectáculo artístico y deportivo más grande del fútbol amateur en Chile. Hoy un hito que representa lo que es el fútbol de la región hace exactos 60 años.