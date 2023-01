Marcelo Díaz hizo lo imposible para llamar la atención de Universidad de Chile, pero el elenco azul no buscó repatriar al volante de salida que vistió por muchos años la camiseta de la selección nacional y el experimentado jugador terminó siendo el nuevo fichaje de Audax Italiano, quienes si confiaron en el juego del ex Hamburgo.

Es por eso, que hoy, en el día de su oficialización como nuevo elemento itálico, el exganador de la Copa Sudamericana del año 2011 con el Romántico Viajero, tuvo palabras para su nuevo equipo, pero también envió un recado para toda la hinchada azul que si esperaban ver otra vez a ‘Care Pato’ vestido con la camiseta de cuadro universitario.

En la conferencia de prensa, Marcelo Díaz brindó sus primeras palabras como jugador de Audax y comentó: “Mi arribo acá es porque es el club que me quería. Yo dije cuando llegué al país que iba a jugar donde me quisieran. Me vengo a sumar a un grupo muy lindo, me han recibido de buena forma, me he sentido cómodo y con respeto, se agradece”.

Así también, complementó que “todo lo que aprendí, lo que conseguí jugando en el exterior y la selección chilena intentaré inculcarlo a los más chicos, para que aprendan, pero lo principal es responder en la cancha”.

Por otra parte, tuvo palabras para su exclub en el que brilló en su última etapa en el campeonato nacional, Universidad de Chile. Envió un mensaje claro para los fanáticos del cuadro estudiantil, en donde manifestó que “a los hinchas ya les manifesté en mis redes sociales que con la U tuve un cierre de capítulo. Audax me abrió las puertas para poder jugar”.

Con relación a lo expresado anteriormente, Díaz sostuvo que “a los hinchas, y lo que ha sucedido, lo he manifestado en redes sociales. Fue un cierre de capítulo, por eso nos hemos centrado para hablar de Audax Italiano, que es el club que me abrió las puertas para jugar”.

Por último, sentenció: “Estoy 100 por ciento comprometido con este club. No me corresponde hablar sobre la U o lo que digan otras personas”.

Con esto, Marcelo Díaz da por cerrado su etapa con los azules, donde mucho se redactó de un posible retorno, pero el elenco ‘Bullanguero’ nunca demostró una real intensión por volver a tener en sus filas al jugador que fue parte importante de equipos en el extranjero como Basilea, Hamburgo, Racing de Avellaneda, entre otros.