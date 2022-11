Este fin de semana se cierra el campeonato nacional, se disputará la fecha N°30, en donde se decidirá a quienes descienden a Primera B, qué elencos se instalan en competencias internacionales, y quienes tendrán que luchar un cupo en las rondas clasificatorias de Copa Libertadores y Sudamericana.

Con la parte baja de la tabla encendida en la lucha por la permanencia, algunos compromiso se llevaran en paralelo, para que no exista ningún tipo de duda o de arreglo, de cara a la fecha decisiva del certamen nacional.

El día sábado 5 de noviembre, estarán los enfrentamientos entre Universidad de Chile y Cobresal, a las 12:30 horas, junto con el duelo entre O’Higgins y Everton y Palestino ante Huachipato.

Por su parte, el domingo 6 de noviembre, será el día en que se defina a los equipos que conservarán la categoría en Primera División, y quienes lamentablemente descienden al campeonato de Primera B.

En total serán 4 duelos en simultaneo, Deportes Antofagasta recibirá a Universidad Católica, Coquimbo Unido hará lo propio con Curicó Unido, Audax Italiano será local ante Deportes la Serena y Ñublense acogerá en su estadio al campeón del torneo nacional, Colo Colo. Todos estos duelos, serán a las 16:00 horas.

Quienes finalizan el domingo y por ende, el campeonato nacional, será Unión la Calera, enfrentando al finalista de Copa Chile, Unión Española, a las 19:00 horas.

Tras los diversos partidos a la misma hora, TNT Sports, ha dispuestos los siguientes canales, para sintonizar la transmisión en completo de la jornada N°30 del campeonato nacional.

U. de Chile vs. Cobresal. 12:30 horas. Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD O’Higgins vs. Everton. 12:30 horas. Transmite TNT Sports 3 Palestino vs. Huachipato. 12:30 horas. Transmite CNN Chile

Ñublense vs. Colo Colo. 16:00 horas. Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD

Antofagasta vs. Universidad Católica. 16:00 horas. Transmite TNT Sports 3

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 16:00 horas. Transmite TVN y TNT películas

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 16:00 horas. Transmite CNN Chile

Unión La Calera vs. Unión Española. 19:00 horas. Transmite TNT Sports 2 y TNT Sports HD