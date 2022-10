El Campeonato Nacional 2022 llegará a su fin el domingo 6 de noviembre, luego que la ANFP adelantara la programación de la 30ª y última fecha del torneo.

Una fecha que dejará definido a los clasificados para las Copas Libertadores y Sudamericana, como también a los equipos que descenderán a la Primera B.

El campeón se conoció en la jornada 28 y es Colo Colo, título conseguido el domingo 23 de octubre con el triunfo por 2-0 sobre el colista Coquimbo Unido en el norte.

La trigésima fecha tendrá tres encuentros el sábado 5 de noviembre, todos en paralelo y a mediodía, donde destaca el encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal.

En tanto, el domingo 6 de noviembre se disputarán cuatro partidos en simultáneo, ya que estará en disputa la clasificación a copas internacionales y el descenso.

A falta de dos partidos, Curicó Unido está clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores y Ñublense a la ronda previa del máximo certamen continental.

Por su parte, Universidad Católica, O’Higgins, Audax Italiano y Palestino están clasificando a la Copa Sudamericana 2023.

En lo que respecta a la parte baja de la tabla, Deportes La Serena y Coquimbo Unido están hoy perdiendo la categoría.

Apuntar que puede haber cambios en la programación, dependiendo de los resultados que se darán este fin de semana por la 29ª jornada del Campeonato.

Campeonato Nacional – 30ª fecha

Sábado 5 de noviembre:

U. de Chile vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio CAP, Talcahuano

Palestino vs. Huachipato. 12:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

O’Higgins vs. Everton. 12:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

Domingo 6 de noviembre:

Ñublense vs. Colo Colo. 16:00 horas. Estadio “Nelson Oyarzún”, Chillán

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 16:00 horas. Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 16:00 horas. Estadio La Florida

Antofagasta vs. Universidad Católica. 16:00 horas. Estadio “Calvo y Bascuñán”

Unión La Calera vs. Unión Española. 19:00 horas. Estadio “Nicolás Chahuán”