El pasado fin de semana, se vivió una fecha de infarto en la Primera B. Magallanes estuvo a tan solo dos minutos de proclamarse como campeón del Ascenso a la División de honor del fútbol nacional, pero la remontada de Cobreloa ante Arturo Fernández Vial, estiró todo hasta la próxima fecha.

Sin embargo, hubo algunos que ya anunciaban la victoria de La Academia y el posterior título. Este fue el caso del relator, Patricio Vergara Piña, quien en la transmisión de TNT Sports, realizó un extenso discurso, en donde proclamaba campeón a Magallanes, sin percatarse de lo que ocurría con los ‘Loinos’ en el Ester Roa.

La situación se volvió viral en cosa de minutos, generando una oleada de insultos en su contra, a los cuales les hizo frente mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde repudia la brutalidad y la violencia de las palabras en su contra.

En Twitter, el relator comenzó señalando que “ayer viví uno de los días más duros en los 11 años de carrera que llevo entre CDF y TNT Sports”, posteriormente continuó declarando que “cometí el error de jugarme la opción antes de terminar el partido con las consecuencias que ya todos saben”.

“Quiero pedir disculpas a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos clubes por este error. Disculpas a los verdaderos hinchas, no a aquellos que han llenado mis redes sociales de insultos, burlas, amenazas y denostaciones, eso es lo que más pena me da, el nivel de agresividad que hay hoy por hoy en la sociedad”, agregó.

Es por eso, que en el último punto, enfatizó: “Ayer me tocó caer, pero hoy me levanto y sigo adelante. No soy de ninguno de los equipos que están disputando el torneo, para todos tengo el mismo trato y el que me conoce sabe que es así”.

Tras lo ocurrido en la última fecha disputada, todo se define en la siguiente jornada, en donde Magallanes deberá enfrentarse a Deportes Recoleta, el próximo martes 1 de noviembre a las 17:30 horas.

Por su parte, Cobreloa deberá jugar contra Santiago Morning, el mismo día y hora, para definir al campeón y quien asciende a la Primera División de Chile.