Un entrenador que ha ganado adeptos en esta presente temporada, es sin duda el carismático entrenador de Ñublense, Jaime García, quien ha explotado lo mejor del equipo de Chillán, para estar ubicado en lo más alto del torneo nacional.

Es tanto el interés que se tiene por el estratega del cuadro chillanejo, que fue invitado a participar en el programa de TNT Sports, Sabor a Gol, dirigido por el chef Tomás Olivera y el exdelantero de Colo Colo, Esteban Paredes.

El adiestrador estará en el capitulo de esta semana, pero en un avance del episodio, se conoció algunos puntos de vista que revelan su amor por el plantel al que dirige hoy en día en tierra nacionales.

En las declaraciones que se pudieron conocer del técnico oriundo de Cartagena, reveló que no cambiaría a su equipo, por uno de los 3 grandes el fútbol nacional. Con relación a esto, reveló que “si me ofrecen ir a la U, Colo-Colo o la UC para ir a fin de temporada, elijo Ñublense. Respetaré mi contrato, y luego de que termine podría elegir”.

“Cuando te pasan un Ferrari hay que saberlo manejar, porque no es fácil. Pero cuando te pasan un auto como Ñublense, que vas construyendo año a año y está sólido, tampoco lo vas a querer soltar. Y piensas: ¿por qué no puede ser otro grande?”, indicó.

Además, compartió uno de los sueños que quiere conseguir con los ‘Diablos Rojos’, en donde está cumplir un buen rol en copas internacional, a la que puedan clasificar si finalizan entre los primeros puestos del campeonato nacional.

De esta forma, García señaló: “Me gustaría poder llegar a una Copa Sudamericana y hacer crecer la institución, que sea fuerte en el momento en que me vaya. Dejar el nombre bien puesto de Ñublense”.

“Sin embargo, para ir a la Libertadores; a la Sudamericana, hay que crecer en varios aspectos: en la plantilla, viajes, etc. Porque hay que competir contra gigantes del continente. Hay que prepararse bien, no es llegar y que te pidan algo que no se puede hacer realidad”, agregó.

Otra parte importante que conversó el estratega en el programa, fue el aprendizaje que consiguió al exjugador y ahora DT del fútbol chileno. “El haber sido jugador y haber vivido mucho en la banca, me ha ayudado a entender cómo se sienten mis jugadores actuales. Cuando se mandan embarradas, saber cómo llegar a ellos”, manifestó.

“Trato más de recuperar a los jugadores que echarlos. Soy un tipo que da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades, no soy mano dura”, sentenció.

Por último, expresó que “protejo mucho al jugador. Si perdemos, la culpa es mía. Yo hice un cambio que a lo mejor fue errático. Siempre me he echado la culpa porque creo que tiene que ser así, sino el jugador te toma mala y en tres partidos estás fuera”.

Todas estas informaciones las podrás conocer en una nueva entrega del programa Sabor a Gol, que será estrenado este jueves 20 de octubre a las 22:00 horas por la señal de TNT Sports.