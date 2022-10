El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, dio a conocer ayer que se opone a la presencia de hinchas de Colo Colo, en el partido que los albos tendrán que jugar ante el cuadro ‘aurinegro’ en la fecha 28 del torneo de Primera División, que se disputará el domingo 23 de octubre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por lo mismo, anticipó que firmó un oficio que le hará llegar al delegado presidencial, Rubén Quezada, donde dará a conocer la postura personal y municipal orientada en la seguridad de la población.

En conversación con El Día, el edil porteño, anunció que, “firmé un oficio que fue enviado al delegado, mañana (hoy), estará en su escritorio, debido a los acontecimientos ocurridos a nivel nacional con la violencia en los estadios y sus alrededores, donde nos oponemos a que este partido se juegue con público visitante”, argumentó.

La postura de un exjugador que ahora es Alcalde

Puntualizó la autoridad comunal, en su calidad de exfutbolista profesional, que conoce de la relevancia que tiene un partido de estas características donde el cuadro capitalino puede ser campeón.

“Sabemos de la importancia que tiene y lo que puede significar para un jugador levantar la copa de campeón, como puede ocurrir con Colo Colo en el estadio de Coquimbo, pero acá nadie puede asegurarnos a nosotros que la seguridad de nuestros vecinos y vecinas no será pasada a llevar”.

En tal sentido, tiene claro que como entidad edilicia no tienen injerencia en el desarrollo del compromiso futbolístico.

“Entendemos que como municipalidad no somos los organizadores de este evento, pero sí somos los dueños de casa y como alcalde de Coquimbo, me opongo a que este partido se realice con público visitante”.

Sin embargo, y pese a su fuerte postura, espera que las autoridades locales y en Coquimbo Unido, se puede adoptar el mismo criterio. “Acá deben tomar una determinación Estadio Seguro junto con la delegación presidencial, para poder establecer los riesgos de jugar con público visitante”, agregó.

“Nosotros dimos a conocer nuestra posición como municipalidad de Coquimbo y esperamos ser escuchados, entendiendo que ya sabemos lo que ha sucedido en otras instancias como esta, nuestra preocupación siempre será resguardar a los vecinos de la comuna”, indicó.

Manouchehri anticipó que no ha tenido ningún acercamiento con la administración de Coquimbo Unido, que hasta anoche no había dado a conocer al delegado presidencial su plan de acción y que no participa de la manera que han utilizado los barristas para dar a conocer su postura con rayados y amenazas.

“Estoy completamente ajeno a lo que significa lo deportivo, ya viví la experiencia de jugar fútbol, defender la camiseta, mi institución y mi ciudad y no querer que ningún equipo levante la copa en mi cancha”, sostuvo.

“Sin embargo, esta es una decisión como alcalde de la comuna, velando por la seguridad de los vecinos. Muchos de ellos no van al estadio y sufren las consecuencias de lo que significa la violencia que está viviendo hoy el fútbol”.

El edil es enfático en decir que no es una opinión de la municipalidad a nivel deportiva, como la pueden haber expresado la hinchada y la barra de Coquimbo.

“Como alcalde me corresponde velar por una determinación que va fuera de lo deportivo, sino más bien por un tema de seguridad de los vecinos”, insistió.