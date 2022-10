Además de ser el autor del gol que selló la igualdad 1-1 entre Colo Colo y Curicó Unido -impidiendo que el ‘Cacique’ levantara su estrella n°33-, el atacante uruguayo Diego Coelho se convirtió en protagonista del encuentro disputado este domingo por una desafortunada jugada.

Y es que, en el minuto 52 del cotejo que tuvo lugar en un repleto Estadio Monumental, el delantero de los ‘torteros’ atropelló al guardameta Brayan Cortés dentro del área, provocando que el golero de la Selección Chilena quedara tumbado en el suelo por largo rato y, a posteriori, siendo diagnosticado con una fractura nasal.

En ese sentido y luego de un sinfín de polémicas que suscitaron tras el pitazo final del enfrentamiento, el charrúa dialogó con AS Chile para referirse al duro choque que dejó a Cortés sangrando profusamente y de paso, denunció amenazas de aficionados ‘albos’.

“Recibí amenazas de gente mal intencionada que piensa que un jugador lo hace a propósito. Nunca vas a querer lastimar, primero, a una persona, y luego, a otro jugador de fútbol”, comenzó revelando el espigado ariete de 27 años.

Además, añadió que “es gente que habla a través de las redes” y sostuvo: “No le di mucha importancia. Tampoco quiero que por esto se genere más polémica. Simplemente quiero mostrar que sólo fue un choque, una jugada de partido. Que fue mala suerte para los dos y que los dos salimos lastimados en esa situación”.

“Me amenazan a mí y a mi familia por cosas que no entienden, pero bueno…”, advirtió.

Respecto del incidente en sí, Coelho relató su punto de vista en el desafortunado choque y detalló que, producto de aquello, debió ser sustituido posteriormente.

“Fue una jugada normal en un choque durante el partido. Los dos quedamos lesionados y por esa jugada tuve que salir del partido. Fue una jugada mala para los dos, fue un choque nada más… Yo vengo mirando el balón y no veo a Brayan. Después, cuando lo veo, ya lo tengo encima de mí, voy a disputar el balón y ya no me puedo frenar”, explicó el delantero del elenco curicano.

Por otra parte, el uruguayo reconoció que, luego del término del encuentro, se acercó a Cortés para aclarar que no hubo mal intención y ver el estado de salud del golero.

“Nos saludamos, normal y no me dijo nada por si tenía algo. Yo también lo vi y tenía los algodones en la nariz, así que supuse que estaba bien. En ese momento, pensé que el que se había llevado la peor parte había sido yo, pero bueno, ya veo que puede tener un poco más”, señaló.

Pese a no referirse de la agresión que sufrió Bayron Oyarzo por parte de un barrista ‘tortero’, Coelho condenó y lamentó el presente del fútbol chileno.

“Últimamente se están viendo muchas polémicas con los hinchas, con situaciones que están pasando y no deberían pasar. Primero, somos personas y después somos jugadores de fútbol. Creo que hay muchas cosas que tienen que cortarlas”, sentenció.