Un fin de semana que puede ser decisivo. La fecha 27 del Campeonato Nacional promete atractivos duelos, destacando el choque entre el puntero Colo Colo y su escolta Curicó Unido.

La jornada, sin embargo, la abren Huachipato y Coquimbo Unido este viernes 7 de octubre. El elenco ‘acerero’ aun aspira a clasificar a copas internacionales, mientras que el colista está urgido de unidades en la lucha por no descender.

Ya el sábado 8, Universidad Católica quiere mantenerse en puestos de Copa Sudamericana ante Ñublense, tercero de la tabla. Más tarde, Unión Española y O’Higgins se medirán en el estadio Santa Laura.

La jornada dominical la inauguran Deportes La Serena y Universidad de Chile. Con los elencos a 2 y 3 puntos de la zona de descenso, respectivamente, el partido en el estadio La Portada asoma como una final.

Crucial también será la visita de Curicó Unido al líder Colo Colo. Un triunfo de los albos le dará la estrella 33 al ‘Cacique’, mientras que cualquier otro resultado extenderá la pelea por el título.

También el domingo 9, Everton recibe a Cobresal en un choque entre el quinto y el sexto de la tabla del Campeonato Nacional.

El lunes 10 de octubre, en tanto, Audax Italiano será local de Unión La Calera. Vale señalar que el Deportes Antofagasta ante Palestino fue pospuesto y se disputará el sábado 15 de octubre.

Viernes 7 de octubre:

Huachipato vs Coquimbo Unido, estadio CAP, 19:00 horas.

Sábado 8 de octubre:

Universidad Católica vs Ñublense, estadio El Teniente, 15:00 horas.

Unión Española vs O’Higgins, estadio Santa Laura, 20:00 horas.

Domingo 9 de octubre:

Deportes La Serena vs Universidad de Chile, estadio La Portada, 12:30 horas.

Colo Colo vs Curicó Unido, estadio Monumental, 17:30 horas.

Everton vs Cobresal, estadio Sausalito, 20:15 horas.

Lunes 10 de octubre:

Audax Italiano vs Unión La Calera, estadio Bicentenario de La Florida, 17:30 horas.

Sábado 15 de octubre:

Deportes Antofagasta vs Palestino, estadio Calvo y Bascuñán, 12:30 horas.