Este viernes 30 de septiembre se dará el vamos a la disputa de la 26ª fecha del Campeonato Nacional, una jornada en donde el líder Colo Colo puede bajar una nueva estrella en la Primera División del fútbol chileno.

El ‘Cacique’ se enfrenta a Universidad Católica el domingo 2 de octubre en el Estadio Monumental y, matemáticamente, los locales podrían gritar campeón en la cara del actual monarca.

Para que eso ocurra, los albos deberán vencer a la UC en Pedrero y aguardar porque Curicó Unido y Ñublense no sumen de a tres ante el complicado Deportes La Serena y O’Higgins, respectivamente.

Así, la escuadra que dirige Gustavo Quinteros alcanzaría un título esquivo desde el año 2017 en el torneo doméstico.

Universidad de Chile, en tanto, intentará el lunes 3 de octubre dar un nuevo paso hacia el objetivo de conservar la categoría. Se medirá en el Estadio Santa Laura a Audax Italiano, cerrando la fecha.

La jornada 26 comenzará hoy viernes con el duelo entre Unión La Calera y Coquimbo Unido en el Estadio ‘Nicolás Chahuán’, desde las 20:00 horas.

Campeonato Nacional – 26ª fecha

Viernes 30 de septiembre:

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas. Estadio “Nicolás Chahuán”

Sábado 1 de octubre:

Huachipato vs. Deportes Antofagasta, 12:00 horas. Estadio CAP-Acero.

Palestino vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Curicó Unido vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 2 de octubre:

Ñublense vs. O’Higgins, 12:00 horas. Estadio “Nelson Oyarzún”.

Colo Colo vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Monumental.

Cobresal vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 3 de octubre:

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.